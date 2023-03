Arzana. Rinvenuta l'auto di Arzu crivellata di colpi, all'interno tracce di sangue

La vettura ritrovata sul monte Idolo. L'uomo è scomparso dall’8 marzo

Di: Redazione Sardegna Live

È stata ritrovata dalla polizia nella mattinata di oggi, 16 marzo, la Opel di Sandro Arzu.

La vettura è stata trovata presso il monte Idolo, nel territorio di Arzana, col parabrezza sfondato da due fucilate. Nell’abitacolo vi sarebbero tracce di sangue. A ritrovare la vettura gli agenti del Commissariato di Lanusei.

L'uomo, di cui non si hanno più tracce dall'8 marzo, era stato condannato in primo grado per traffico di droga ed era scampato a un agguato nel 2021. Ultimamente aveva l'obbligo di rientrare a casa sua, ad Arzana, entro le 21.

Il ritrovamento della sua auto rappresenta certamente una svolta inquietante nella vicenda. I carabinieri indagano senza sosta per fare chiarezza sulla sorte dell'uomo.