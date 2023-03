Spaccio a Villamar, una coppia in manette

I carabinieri hanno arrestato un 74enne e la compagna

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio del 15 marzo, a Villamar, i Carabinieri della locale Stazione, affiancati dai colleghi del NOR della Compagnia di Sanluri e da un’unita cinofila del Comando Provinciale di Cagliari, hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un 74enne del luogo, affidato in prova ai servizi, e la sua convivente, una 49enne.

Durante una perquisizione all’interno dell’abitazione dei due, i Carabinieri avrebbero identificato un probabile acquirente trovato in possesso di un grammo di eroina. Nel proseguo dell’attività di ricerca, come riferito, sono stati rinvenuti 4,8 grammi di eroina ancora solida, sette dosi di eroina già confezionate dal peso complessivo di 6,1 grammi e pronte per lo spaccio; un bilancino di precisione; materiale per il confezionamento.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. L’acquirente identificato all’interno dell’abitazione verrà invece segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati riaccompagnati presso la propria abitazione, in attesa di essere trasferiti presso il Tribunale di Cagliari, dove nella giornata odierna vi è stata l’udienza a loro carico all’esito della quale gli arresti sono stati convalidati ed è stato disposto l’obbligo della firma presso la Stazione Carabinieri di Villamar.