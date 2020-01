Iglesias, ecco l’applicazione Junker

Melis: “Rendere i servizi di raccolta dei rifiuti più semplici e vicini ai cittadini”

Di: Antonio Caria

Un servizio gratuito per i possessori di smartphone con sistema operativo Android o Apple, per agevolare e rendere più funzionale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. È questo l’obiettivo del Comune di Iglesias che, nei giorni scorsi, ha adottato l’applicazione Junker.

Questo il funzionamento: inquadrando con la fotocamera dello smartphone il codice a barre dei prodotti, gli utenti per mezzo della APP Junker potranno avere informazioni immediate su come separare i rifiuti e su come procedere ad un corretto smaltimento.

Tra le altre cose, l’applicazione consente di- di smistare il prodotto con facilità, in base al tipo di raccolta differenziata effettuata dal Comune, di ridurre il margine di errore ed il rischio di incorrere in sanzioni e richiedere un feedback su come smaltire i prodotti meno comuni e più difficili da identificare.

Inoltre, se il prodotto non è disponibile nel database di Junker, basterà fotografarlo ed inviare l’immagine, per fare in modo che la APP possa procedere ad una identificazione aggiungendolo alla banca dati.

“Una maniera di rendere più efficiente il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti – ha dichiarato il Sindaco Mauro Usai – grazie all’utilizzo di un’applicazione che ha riscosso un notevole successo in tante realtà d’Italia e d’Europa, contribuendo ad un ciclo dei rifiuti più “smart” e più attento alle esigenze dei cittadini”.

Inoltre l’applicazione contiene l’ubicazione dei punti di raccolta dei rifiuti, il calendario di ritiro degli stessi, le modalità di ritiro dei rifiuti speciali, le aperture degli Ecocentri

“Vi invito a provare la App Junker – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis – uno strumento assolutamente gratuito, che contribuisce a rendere i servizi di raccolta dei rifiuti più semplici e vicini a tutti i cittadini del nostro Comune. Grazie ad un’applicazione che permette agli stessi utenti di rendere più efficace la raccolta e di dare il proprio contributo con proposte e segnalazioni”.