Camion si ribalta sulla SS 131, strada bloccata alle porte di Sassari

Traffico in tilt nel pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Un camion che trasportava sabbia si è ribaltato sulla strada statale 131, subito dopo le gallerie di Chighizzu. L'incidente che ha coinvolto il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Cagliari, ha causato un blocco totale della strada.

Secondo quanto ricostruito, il camion ha agganciato il guard-rail rovesciandosi di lato e spandendo il carico di sabbia sulla carreggiata. Non si registrano feriti, ma il traffico in entrata e in uscita da Sassari è bloccato, con le auto in coda per chilometri, costrette a imboccare la deviazione per Scala di Giocca per arrivare in città o immettersi sulla 131.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.