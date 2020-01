Lanusei. I cardiopatici sospendono lo sciopero. Arriva una nuova promessa: l’emodinamica partirà

La sala di emodinamica allestita diversi anni fa, è costata oltre 850 mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

I cardiopatici dell’associazione ogliastrina Amici del cuore ha sospeso lo sciopero dei farmaci salvavita iniziato un giorno fa. A far tirare un sospiro di sollievo ai pazienti del reparto di Cardiologia (occupato da ieri) le rassicurazioni in arrivo dalla Regione.

I componenti dell’associazione contestano la mancata apertura del servizio di emodinamica. Secondo indiscrezioni se in questi anni la sala, costata oltre 850 mila euro, è rimasta blindata è stato a causa di nodi burocratici.

Grazie all’intervento di Attilio Murru, di Tortolì, nominato qualche mese fa direttore amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute - Ats Sardegna, che ha fatto da tramite con l’assessore regionale Mario Nieddu, i nodi potrebbero essere sciolti in breve tempo. Ma i cardiopatici assicurano: «Se il servizio di emodinamica non dovesse partire noi inizieremo un nuovo sciopero».

La sala di emodinamica è stata allestita diversi anni fa, con una spesa esorbitante: oltre 850 mila euro. In questi anni le promesse si sono susseguite ma non sono mai state mantenute. Nel 2017 era stato dato il via libera per il periodo di sperimentazione di 3 mesi. Allo scadere di questi però tutto si era impantanato nuovamente.

Il modello sarebbe dovuto essere quello hube and spoke con un unico ambulatorio di emodinamica articolato su due sedi, una nell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Cagliari (Hub), attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, l'altra a Lanusei (Spoke) dedicata al trattamento di casi programmati.

Nel centro ogliastrino due volte la settimana avrebbero dovuto lavorare gli specialisti dell'Aou di Cagliari insieme ai professionisti in servizio nel nosocomio. L'apertura di Emodinamica era stata preceduta da una sperimentazione di tre mesi, che si è svolta lo scorso anno, durante la quale, sono stati messi a punto adeguati percorsi formativi dal personale dell'Unità operativa di Cardiologia e di terapia intensiva cardiologica (Utic) dell'ospedale di Lanusei.