Oristano. Opere di bonifica e costi del personale: in arrivo oltre 800mila euro dalla Regione al Consorzio

Carrus: “Risorse che consentiranno una riduzione dei tributi irrigui”

Di: Antonio Caria

860mila euro è la cifra stanziata dalla Giunta regionale per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per eseguire per interventi di manutenzione straordinaria dei canali di colo a diretto servizio della produzione agricola.

“Un risultato conseguito grazie ad un emendamento del Consigliere Emanuele Cera sostenuto dall’Assessore Regionale Murgia dove sono state stanziate, in assestamento di bilancio, le risorse per i Consorzi della Sardegna. Si tratta di un risultato che denota l’attenzione della Regione nei confronti delle attività svolte dai Consorzi di Bonifica. Ora i nostri uffici lavoreranno per rendicontare le spese sostenute”, ha dichiarato un soddisfatto Commissario Cristiano Carrus.

“La Giunta Regionale – ha aggiunto –, inoltre, ha concesso un contributo di € 450.000,00 per la copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall’attuazione dell’art. 34, c.11, della L.R. n. 6/2008 e che svolge le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contributo va ad aggiungersi al 1.340.000,00 concesso nel mese di settembre per un totale di 1.790.000, 00".

“Sono molto soddisfatto – ha concluso – per il lavoro svolto anche perché queste risorse potranno permettere, come accaduto lo scorso anno, una riduzione dei tributi irrigui alla quale, inoltre, andrà ad aggiungersi un ulteriore percentuale di riduzione grazie al servizio di telerilevamento attivato lo scorso mese di settembre”.