Incidente mortale sulla strada tra Mamoiada e Lodine

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale, intorno alle 13, sulla strada provinciale 30 tra Lodine e Mamoiada, nei pressi del santuario di San Cosimo. La vittima è un 46enne, Pietro Brau, originario di Orune, ma residente e sposato a Gavoi. Ingegnere, faceva anche l'insegnante in Baronia e viaggiava per lavoro.

Secondo quanto ricostruito ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, forse a causa di un malore, ed è finito contro un albero.

L'impatto è stato violentissimo. I Vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere in stato di incoscienza e un'equipe del 118 ha tentato di rianimarlo, ma invano: troppo gravi le ferite riportate dall'uomo e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Mamoiada per i rilievi di rito.