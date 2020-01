Attentato contro la casa di un allevatore

Di: Redazione Sardegna Live

Un boato nel cuore della notte a Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente. Alle 2.20 in via Musei, alcuni malviventi hanno sistemato e fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti al portone d'ingresso dell'abitazione di un allevatore di sessantuno anni, Sebastiano Gioi.

L'esplosione ha provocato danni al portone che è stato scardinato ed è volato verso l'interno a una distanza di circa quattro metri. Si registrano altri danni agli arredi, ma nessuno è rimasto ferito.

Per ora non si conosce il movente dell'atto intimidatorio. Le indagini, difficili perché nella zona non ci sono impianti di video sorveglianza, sono condotte dai carabinieri di Iglesias e Domusnovas. Sul posto anche gli artificieri.