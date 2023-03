Sassari. Lutto nel mondo dello sport per la scomparsa del nuotatore Claudio Rais

Morto a 37 anni. Tanti i messaggi di cordoglio sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Amava lo sport, il nuoto in particolare. E in vasca aveva conquistato risultati importanti, prima con la società Sport Full Time Sassari, con titoli regionali e diverse qualificazioni ai Campionati italiani, poi da Master dopo un lungo stop. Ma oggi il 37enne nuotatore sassarese Claudio Rais se n’è andato.

Sgomento e incredulità in città e anche sui social, dove si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. A iniziare dalla sua ex società, la Sport Full Time Sassari, per proseguire con atleti e amici. “Amico mio adesso sarai il super coach degli angeli” scrive una ragazza.

Dal 2019 Claudio aveva ripreso ad allenarsi con continuità come Master e nel 2021 si era laureato Campione Italiano. Ma in questi anni aveva coltivato ulteriormente la passione per l’attività sportiva, diventando personal trainer. Oggi un epilogo che mai nessuno si sarebbe mai aspettato.