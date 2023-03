Alghero. In 60 hanno donano il sangue per l’Avis: sono i dipendenti di Nobento

L'attività di raccolta è stata organizzata dall’Avis Comunale di Alghero in collaborazione con l'Avis Provinciale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Nobento spa ha organizzato due Giornate per la Donazione del Sangue in collaborazione con l’AVIS invitando all’adesione tutti i collaboratori. Un gesto di sensibilità e solidarietà verso il territorio e l’intera isola che ha riscosso un buon successo nella smart factory di San Marco.

Oltre sessanta le adesioni che hanno permesso all’autoemoteca AVIS di stazionare nelle mattinate di ieri e di oggi nel piazzale Nobento.

L'attività di raccolta è stata organizzata dall’Avis Comunale di Alghero in collaborazione con l'Avis Provinciale di Sassari che ha messo a disposizione la propria autoemoteca, oltre al personale sanitario e tecnico.

Il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, nel ringraziare la Nobento e il suo amministratore unico, Andrea Alessandrini, ha sottolineato l’importanza della donazione ricordando che “la Sardegna è una regione non autosufficiente in termini di raccolta sangue ed è costretta a importare da altre regioni d’Italia. Il fabbisogno è superiore alla richiesta per cui iniziative come quella organizzata alla Nobento assumono un valore e un significato sociale ancora più profondo. Ci auguriamo che altre realtà del territorio possano dare il loro prezioso contributo e possano aiutarci ad avvicinare alla donazione nuovi donatori, così come accaduto in queste due giornate di raccolta”.

Sono 20.250 i ml di sangue raccolti nelle due giornate di raccolta grazie alla sensibilità dei giovani di Nobento.

“Siamo consapevoli dell’enorme divario fra la raccolta del sangue ed il reale fabbisogno – ha commentato l’amministratore unico Andrea Alessandrini - Come azienda, responsabile ed aperta al territorio, abbiamo deciso di dare il nostro contributo attivo. Sono orgoglioso e grato della sensibilità dimostrata dai nostri ragazzi e sono certo sarà la prima di tante occasioni”.

Il presidente dell’Avis di Alghero, Giorgio Landi: “Ringrazio la Nobento per aver accolto con grande entusiasmo la nostra proposta. Ringraziamo i giovani lavoratori che hanno mostrato una spiccata sensibilità sul tema, unitamente a generosità e altruismo. Un’iniziativa importantissima anche per la volontà della società e dei suoi dipendenti di dare un aiuto concreto al nostro territorio. Tutti dobbiamo e possiamo fare la nostra parte per aiutare chi ha bisogno”.