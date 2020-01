Parroco aggredito in casa durante la notte, i malviventi travisati da passamontagna

Si tratta del cappellano della Polizia di Stato, don Eugenio Cocco, finito al Brotzu con diverse ferite alla testa

Di: Alessandro Congia

Misteriosa aggressione nella notte, intorno all’1.30, nella casa parrocchiale attigua alla sacrestia della chiesa di via del Borghetto, a Pirri: don Eugenio Cocco ha sentito dei rumori sospetti e si è subito allarmato. In casa, secondo il racconto della vittima, c’erano almeno due persone, col viso travisato, che stavano cercando di rubare alcuni oggetti sacri, ma sono stati scoperti dal sacerdote che è stato poi colpito alla testa in varie parti del corpo prima della precipitosa fuga dei ladruncoli.

L’allarme al 112 è stato immediato, sul posto sono intervenuti gli equipaggi dell’Aliquota Norm e i colleghi del Nucleo Investigativo, insieme al 118 dell’associazione “Quattro Mori”: don Eugenio è stato accompagnato al Brotzu ed è stato medicato, dopo aver riportato alcune ferite anche alla testa.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione tanto che è stato già dimesso: le indagini sul grave episodio sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Cagliari, che stanno cercando di risalire ai responsabili.

*** Notizia in aggiornamento ***