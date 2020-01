Ogliastra. Due incidenti in Ogliastra: in entrambi i casi interviene l’elisoccorso

Un escursionista e una ciclista sono rimasti feriti

Di: Redazione Sardegna Live

L’elisoccorso dell’Areus si è alzato in volo dalla base di Olbia, direzione marina di Gairo.

Questa mattina un escursionista sardo, mentre percorreva i sentieri di Coccorrocci è scivolato e ha battuto violentemente il naso fratturandosi il setto nasale. L’uomo è stato traferito al pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.

Il secondo intervento dell’elisoccorso è stato svolto nel pomeriggio a Lanusei. Brutto incidente in bicicletta per una ragazza ogliastrina che ha riportato una profonda ferita alla testa.

A preoccupare il personale medico il fatto che la donna dopo la caduta ha perso i sensi perdendo in parte la memoria e non ricordando cosa le fosse accaduto. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Nuoro per accertamenti.