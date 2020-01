Grande successo per il Capodanno in piazza a Tortolì, dinamico e scintillante, ricco di musica e colori

Di: Redazione Sardegna Live

In migliaia si sono dati appuntamento per salutare il nuovo anno, accompagnati dall’intrattenimento coinvolgente di Giuliano Marongiu, dalla comicità di Giuseppe Masia e lo spettacolo del Gruppo Incantos con le voci di Laura Spano e Lucia Budroni, dal talento musicale di Roberto Tangianu, Peppino Bande e Carlo Crisponi.

Tutti numeri uno che hanno concorso per animare una festa caratterizzata dall’allegria e dal piacere di ritrovarsi e rispondere all’invito organizzato dall’Associazione Amo il mio paese che ha curato ogni dettaglio affinché tutto procedesse nel migliore dei modi.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale del Turismo e alla volontà dell’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, ogliastrino e particolarmente legato al suo territorio, che ha sposato l’iniziativa fin dal suo nascere.

"Io credo fermamente che non devono esistere le ‘periferie’ in Sardegna: Tortolì e l’Ogliastra hanno dimostrato, anche in questa circostanza, di essere all’altezza dei grandi centri in cui la tradizione del Capodanno in piazza si è consolidata nel tempo e con l’impiego di grossi investimenti finanziari. La formula semplice e orientata a valorizzare le risorse artistiche dell’isola e a muovere l’economia locale ha funzionato, marcando la differenza. La Regione c’è e ci sarà. Lavoreremo su tutti i fronti affinché il nostro territorio sia sempre più incisivo, soprattutto sul piano dell’occupazione, dei servizi, delle attività sociali e culturali: questi sono i presupposti di un anno che abbiamo voluto inaugurare con note di musica, presenza e positività".

Viaggia verso le 100 mila visualizzazioni anche la diretta trasmessa da Sardegna Live, che ha messo in luce immagini inedite di Tortoli e del suo territorio, realizzate per l’occasione, oltre ad aver raccolto gli auguri speciali del tenore di fama internazionale Francesco Demuro, a poche ore dal Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia e del Sindaco di Scraffingiu, l’artista del momento.

"È stato il Capodanno dei sardi, di coloro che hanno invaso uno spazio per condividere un sentimento collettivo di gioia e serenità. - dice Giuliano Marongiu - Con la trasmissione in diretta dell’evento siamo arrivati ovunque, superando limiti e distanze, per portate gli auguri di un anno in cui sperare affinché per tutti ci sia il favore di un futuro che arriva".

La SVL Sinergie ha curato in maniera impeccabile audio, luci e forme di una grande scenografia che inquadra la portata dell’evento.

I festeggiamenti si sono conclusi alle 2 del mattino con il dj set di Franco Mascia e Pier Luigi Suella che ha fatto ballare l’instancabile popolo dell’Ogliastra.