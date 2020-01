Alghero. Giovanni Monti: “Ora pensare alla stagione balneare estiva”

Il Consigliere comunale: “Dobbiamo recuperare il tempo perso negli ultimi anni”

Di: Antonio Caria

Andati “Quasi” in archivio gli eventi del Cap D’Any, ora l’attesa è tutta per la prossima stagione estiva. Un momento dell’anno in cui Alghero si affolla di turisti non solo in arrivo da svariate zone della Sardegna o dell’Italia, ma anche dall’estero.

L’obiettivo è quello di arrivare pronti all’estate: la stagione balneare estiva inizierà l’1 aprile. La pulizia delle spiagge sarà sicuramente al primo posto. Un tema, questo, da sempre caro al Consigliere comunale Giovanni Monti.

“In Sardegna quando esce il sole è sempre estate e dobbiamo sfruttare al meglio tutte le risorse che il nostro territorio ci offre. Dobbiamo recuperare il tempo perso negli ultimi anni, e dobbiamo allungare la stagione estiva come da calendario, 1°aprile 31 ottobre”, ha dichiarato Monti..

“Alghero deve recuperare, Alghero tornerà ad essere meta di tanti turisti che vorranno godere di tanta bellezza, e sceglieranno la nostra città per le loro vacanze”, ha concluso.