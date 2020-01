Oliena. Tentata rapina con un escavatore al bancomat delle Poste

I malviventi hanno rubato un escavatore cingolato per abbattere il muro di recinzione e la parete dell’ufficio

Di: Redazione Sardegna Live

Tentata rapina nel cuore della notte al bancomat delle Poste di Oliena. I malviventi hanno prima rubato un pianale trainato da un trattore hanno caricato su un escavatore e trasportato nel centro del paese.

Poi hanno usato la benna del cingolato per abbattere prima il muro di recinzione dell’area e poi hanno demolito una una parete dell’ufficio postale con l’intento di accedere ai locali per asportare il bancomat. In quel omento però è scattato l’allarme del servizio di sorveglianza centrale che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari sono arrivati in via Badu e rivu pochi minuti dopo.

In quell’istante però i malviventi si sono arresi e sono scappati via facendo perdere le proprie tracce.

L’intera zona è stata immediatamente presidiata da numerose pattuglie dell’Arma che stanno cercando senza sosta i responsabili. I carabinieri in queste ore stanno cercando di ricostruire la vicenda studiando i filmati delle telecamere presenti in zona e interrogando le famiglie che vivono nelle vicinanze dell’ufficio postale.





Sui mezzi utilizzati dai malfattori sono in corso rilievi tecnici a cura del personale specializzato del Nucleo investigativo di Nuoro che procedono anche al sopralluogo nell’ufficio postale per verificare se siano stati asportati oggetti o valori di vario.