Tragedia a Capodanno, ragazza 14enne muore di meningite

È accaduto all'ospedale Civile, per i medici si tratta di infezione batterica non contagiosa

Di: Alessandro Congia

Inizialmente sembrava una banale influenza, ma le sue condizioni sono peggiorate tanto da costringere i genitori ad accompagnarla subito al pronto soccorso.



Una giovanissima 14enne è morta per meningite dove era ricoverata in Rianimazione al nosocomio civile di Sassari:

il ricovero è avvenuto il 29 dicembre e da quel momento le sue condizioni di salute sono tristemente peggiorate e non ha mai ripreso conoscenza.



Per i medici si tratta di meningo-encefalite batterica, non meningococcica: gli stessi sanitari rassicurano che non vi è nessuna possibilità di contagio, nessuna profilassi è stata necessaria per i familiari e per chi l'ha assistita.