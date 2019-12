Baunei. Il medico di base non si presenta in studio e i pazienti lanciano l’allarme

Il fratello della donna ha avuto un malore ed è stato ricoverato per controlli

Di: Redazione Sardegna Live

Si stava preparando per uscire di casa e recarsi nell’ambulatorio di Triei. Ma Augusta Melis, medico di base di 62 anni, in quello studio non è mai arrivata. Non è neppure riuscita a uscire dalla sua abitazione di Santa Maria Navarrese.

Un malore improvviso non le ha lasciato scampo. I pazienti preoccupati per il ritardo hanno allertato il fratello della donna, Sergio, anche lui medico di base. L’uomo dopo varie chiamate a vuoto effettuate al cellulare della sorella ha contattato una vicina di casa e amica della donna. Quest’ultima si è recata a casa della dottoressa facendo la terribile scoperta.

Il corpo della donna era riverso sul pavimento privo di vita. La vicina di casa ha chiamato i soccorsi ma la professionista non c’è stato niente da fare.

Il fratello Sergio non ha retto al dolore, ha accusato un malore ed è stato ricoverato al Nostra Signora della Mercede di Lanusei per accertamenti.

La notizia della morte di Augusta Melis, che lavorava, insieme al fratello negli ambulatori di Triei, Baunei e Santa Maria Navarrese ha lasciato tutti increduli.





«Hai fatto della professione medica un motivo di vita, per te e per le persone che hai sempre sostenuto, con umana affezione. Tanto ti dobbiamo, cara Augusta», ha scritto sui social l’amministrazione comunale di Baunei.

Messaggio di cordoglio anche da parte del Comune di Triei: «Siamo increduli e attoniti dinanzi alla prematura scomparsa della dottoressa Augusta Melis. In tanti anni di servizio nel nostro paese la dottoressa Augusta ha assistito, curato e accompagnato nei percorsi difficili della malattia tanti di noi con competenza e umanità. Il sindaco, l'amministrazione e la comunità intera la ricorderà sempre con grande affetto e riconoscenza, stringendosi idealmente ai familiari in questo difficile e doloroso momento».