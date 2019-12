Capodanno baciato dal sole: temperature in rialzo nell'Isola

Salvi dal maltempo i concertoni dell'ultima notte dell'anno

Di: Redazione Sardegna Live

L'alba del 2020 sarà baciata dal sole in Sardegna. Un vasto campo anticiclonico garantirà la buona riuscita dei tanti concertoni dell'ultima notte dell'anno in giro per l'Isola.

"Le temperature registrano un lieve aumento nei valori massimi mentre le minime resteranno stazionarie", spiega Alessandro Gallo di MeteoNetwork Sardegna. La notte di San Silvestro sarà caratterizzata da un clima invernale, ma niente gelo o maestrale, per la gioia delle migliaia di persone che affolleranno le piazze per assistere a eventi e spettacoli pirotecnici.

"La tendenza in quota però indica un radicale cambio delle condizioni a cavallo dell'Epifania, con una vasta depressione artica che potrebbe regalare qualche fiocco di neve sui rilievi centrali accompagnati da un brusco calo delle temperature e forti venti da nord", conclude il meteorologo Gallo.