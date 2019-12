Pula. “No ai botti”: l’appello della Sindaca Carla Medau

La prima cittadina: “Troviamo altri modi per festeggiare e salutare con gioia l'anno che arriva”

Di: Antonio Caria

Anche la Sindaca di Pula, Carla Medau, ha deciso di lanciare un appello ai cittadini per evitare l’utilizzo di botti e petardi in queste giornate di festa e lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Desideriamo invitarvi a limitare, se non eliminare, l'utilizzo dei botti e petardi vari: la motivazione risiede nel voler garantire l’incolumità delle persone, spesso bambini e adolescenti che per attimi di euforia rimangono segnati da invalidità permanenti, oltre che per il benessere degli animali”, così la prima cittadina.

“Il forte e improvviso rumore – sottolinea la Medau – procura agli animali gravi momenti di panico, terrorizzandoli al punto da procurare reazioni istintive incontrollabili. Serve un cambiamento di abitudini, peraltro non rientra nelle nostre tradizioni più diffuse, tanto più se procura danni alla salute. Troviamo altri modi per festeggiare e salutare con gioia l'anno che arriva”.