Villanovaforru. Maltratta la moglie e le ruba 50 euro: arrestato per rapina

L'episodio in un centro di accoglienza per stranieri. Il 31enne algerino rischia anche la denuncia per maltrattamenti

Di: Redazione Sardegna Live

Ha rubato 50 euro alla moglie dopo l'ennesimo episodio di maltrattamento. Un 31enne algerino, richiedente asilo a Villanovaforru, è stato arrestato per rapina e adesso rischia anche una denuncia per maltrattamenti, se la querela da parte della donna dovesse essere formalizzata.

I carabinieri della Stazione di Lunamatrona sono intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dal direttore del centro di accoglienza per stranieri, che ha riferito delle percosse dell'uomo nei confronti della coniuge, connazionale anch'essa richiedente asilo, con successive minacce e fuga a piedi dopo averle sottratto 50 euro.

I militari dell'Arma lo hanno rintracciato a breve distanza dal centro d'accoglienza, trovandolo con in possesso la banconota e due grammi di marijuana. Per questo verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti.