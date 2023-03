Lavoratrice in nero in un locale a Pula: sanzionato il proprietario

L'esercizio è stato sospesa per un tempo da definirsi

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Pula, i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, in collaborazione col personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, nel corso di un servizio coordinato per l'effettuazione di verifiche e materia di lavoro nero hanno effettuato un accesso ispettivo presso un bar. All'interno del locale è stata appurata la presenza di una lavoratrice in nero.

Secondo quanto riferito, serviva al banco senza essere stata mai assunta. Di conseguenza, al legale rappresentante della società che gestisce l'esercizio pubblico, un 47enne cagliaritano, è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal testo unico in materia di lavoro, con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale per un tempo da definirsi.

L'autorità amministrativa competente è stata informata dai carabinieri del NIL di Cagliari che seguiranno gli sviluppi della vicenda.