Disturbo della quiete pubblica: scatta la chiusura di un locale a Cagliari

Si tratta del “Cult”, in via Vittorio Emanuele

Di: Alessandra Leo

La musica a volume troppo alto disturbava la quiete pubblica e il riposo notturno dei residenti. Per questo motivo, è scattata la chiusura di un locale, il “Cult”, in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro del capoluogo sardo.

Nella notte del 9 marzo scorso, la polizia locale di Cagliari ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emanato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato alla chiusura del locale.



Già stato oggetto di un precedente provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che, a seguito di un anno di indagini per disturbo alla quiete pubblica, aveva proceduto con sequestro degli strumenti musicali e dei diffusori acustici, le indagini della polizia locale hanno appurato che il titolare, nonostante l'esecuzione della precedente misura cautelare, continuava ad organizzare eventi musicali diffondendo musica ad alto volume.

I magistrati che conducono le indagini hanno ritenuto che la sottrazione del locale alla liberà disponibilità del titolare fosse l'unica alternativa al fine di evitare l'ulteriore disturbo al sonno dei residenti.