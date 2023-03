Bari Sardo. Sequestrati 34 chili di cocaina e 300.000 euro. IL VIDEO

Arrestati due uomini. Un sequestro mai visto in Ogliastra e forse neanche in tutta la Sardegna

Di: Alessandra Leo

Maxi sequestro di droga a Bari Sardo, dove i carabinieri della Stazione di Bari Sardo, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanusei e della Squadriglia Anticrimine locale, hanno arrestato due uomini: un sardo e un veneto.

Da tempo l’uomo, originario di Bari Sardo, pregiudicato, veniva tenuto sotto controllo dai militari. I carabinieri avevano notato ultimamente movimenti sospetti in località Cuccureddu. Azioni di sopralluogo, di controllo e altri movimenti del noto pregiudicato hanno fatto intensificare i servizi dei militari ed aumentarne il numero.

Dopo tanti servizi a vuoto e numeroso personale impiegato, stamattina è stato ripreso uno scambio tra i due e dal posto di Controllo del Comando Compagnia di Lanusei è stato dato il via alle operazioni. Il personale ha immediatamente circondato i due soggetti: il pregiudicato di Bari Sardo e un uomo veneto di 64 anni.

I due sono stati immobilizzati ed è stato rinvenuto un borsone con 300.000 mila euro in contanti in buste sottovuoto e due panetti di cocaina. Successivamente sono state approfondite le operazioni e in vani nascosti sono stati rinvenuti 30 panetti per 34 chili di cocaina. Un sequestro mai visto in Ogliastra e forse neanche in tutta la Sardegna.

Le operazioni si sono estese in tutte le proprietà del cittadino bariese rinvenendo anche 50 cartucce cal. 7.65 parabellum, 20 cartucce cal.12,; 3 ordigni esplosivi di natura artigianale per un complessivo lordo di 1,4 chili, una foto trappola ed un metal detector. Sono stati sequestrati anche i veicoli e i telefoni cellulari, ben 6.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed il bariese anche per detenzione di esplosivo e munizioni. Sono stati condotti presso il carcere di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.