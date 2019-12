Cagliari. Concluso il tour sardo di Sebastiano Dessanay

Truzzu e Sorgia: “Iniziativa che ha saputo mettere assieme tutti i comuni dell’Isola”

Di: Antonio Caria

Si è concluso nei giorni scorsi a Cagliari, “377 project”, il giro a tappe dei 377 paesi della Sardegna di Sebastiano Dessanay.

Una festa, quella al municipio di Cagliari, dove il musicista è stato accolto dal Sindaco, Paolo Truzzu, e dall’assessore al Turismo, Alessandro Sorgia.

Ad accogliere Sebastiano Dessanay il sindaco Truzzu e l’assessore Sorgia: “Un’iniziativa che ha saputo mettere assieme tutti i comuni dell’Isola e che promuove il territorio”.

“Ti ringrazio – queste le parole di Truzzu – come sindaco di Cagliari e come sindaco della Città Metropolitana. Ma anche a nome di tutta la Sardegna e di tutti i sardi. Per il coraggio e per aver pensato a un’iniziativa che ha saputo mettere assieme tutti i comuni dell’Isola”.

“Sono molto contento di questa iniziativa – ha aggiunto Sorgia -. “Penso che Sebastiano Dessanay oggi faccia un regalo non solo alla città, ma anche a tutta la Sardegna. Il suo “377 project” rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il territorio”. Dello stesso avviso anche il presidente del Consiglio Edoardo Tocco, gli assessori Rita Dedola e Viviana Lantini, con la consigliera Stefania Loi che non sono volute mancare all’evento.

Per Dessanay “l’idea iniziale era solo quella di trarre ispirazione dal territorio e dalla gente per comporre musica”, ad appena due giorni dell’inizio di “377 project” è invece maturata anche l’idea di un progetto editoriale.

“L’esperienza che ho vissuto – ha concluso – è stata grandiosa per non tradurla anche in lettere e immagini che daranno rilievo a Cagliari e anche alle piccole comunità, tutte unite fra loro e che fanno della Sardegna la meravigliosa terra che è”.

Non è mancata una dedica musicale a tutte le persone che ha incontrato e che l’hanno supportato. Il sindaco Truzzu gli ha donato una pergamena ricordo.