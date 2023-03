Ogliastra, Corrias: "Saipem è una grande risorsa alla quale non possiamo rinunciare"

"La concessione pluriennale da parte dell’Autorità di Sistema è una garanzia per la società che gestisce quell’area e per tutto l’indotto territoriale, produttivo e occupazionale, con 500 buste paga"

Di: Arianna Zedda

"Saipem è la Fiat dell'Ogliastra , l'unica realtà industriale del territorio, una grande risorsa alla quale non possiamo rinunciare, in alcun modo. La concessione pluriennale da parte dell'Autorità di Sistema è una garanzia per la società che gestisce quell' area e per tutto l'indotto territoriale , produttivo e occupazionale, con 500 buste paga, senza le quali il territorio sarebbe morto ", afferma il consigliere Salvatore Corrias .

"La presenza di Saipem non può e non deve inibire la vocazione turistica di Tortolì e del nostro territorio, dove il mare più bello d'Italia garantisce altrettante buste paga - prosegue Corrias - sono fiducioso che la stessa Autorità di Sistema troverà una soluzione di convivenza , funzionale e logisticamente praticabile, a garanzia di tutti, nel rispetto della vocazione industriale del porto, come da Piano Regolatore, e della fortissima presenza degli operatori di mare e della nautica da diporto, che sono una voce irrinunciabile nell'economia ogliastrina" .