Arzana. 200mila euro per il restauro del ponte che collega la 389 alla stazione di Villagrande Strisaili

Melis: “Al più presto i lavori di completamento della Nuoro-Lanusei”

Di: Antonio Caria

Il restauro di un’importante infrastruttura qual0è il ponte che collega la strada statale 389 alla stazione di Villagrande Strisaili.

Un finanziamento di 200mila euro, quello annunciato dal Sindaco di Arzana Marco Melis, per un intervento conservativo dell’opera realizzata nel 1923.

“Sono soddisfatto – queste le sue parole – perché si potrà conservare un bene di alto valore storico ed architettonico unica via di accesso al Gennargentu dal versante orientale”.

Tuttavia il primo cittadino denuncia il fatto che dopo 30 anni, non siano stati portati a termine i lavori per la realizzazione della statale 389 e lo svincolo che dovrebbe collegare i centri di Gairo Taquisara, Ussassai e Seui.

“Questi, infatti, – ha dichiarato Melis – sono i centri che risentono maggiormente dei ritardi maturati scontando gravi penalizzazioni sui collegamenti e i servizi. Il ponte che procederemo a restaurare non può continuare ad essere l'unica via di accesso per questi paesi, mi auguro che presto si possano avviare i lavori di completamento della Nuoro-Lanusei, infrastruttura viaria indispensabile per l'Ogliastra”.