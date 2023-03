Sanità, Li Gioi (M5S): "In Gallura a rischio il Servizio dialisi vacanze"

"Per l'estate 2023 il Servizio dialisi vacanze, fondamentale per consentire ai turisti dializzati di trascorrere serenamente le ferie nella nostra isola, potrebbe non essere attivato"

Di: Arianna Zedda

Il consigliere regionale dei 5 Stelle Roberto Li Gioi , lancia l'allarme sulla sanità gallurese : “ La Gallura rischia di perdere l'ennesimo servizio sanitario essenziale. Per l'estate 2023, infatti, il Servizio dialisi vacanze , fondamentale per consentire ai turisti dializzati di trascorrere serenamente le ferie nella nostra isola, potrebbe non essere attivato. Il blocco del servizio è legato alla possibile mancata disponibilità degli operatori sanitari in servizio presso gli ambulatori dedicati, i quali non sono ancora stati retribuiti per il servizio svolto l'anno scorso, pertanto per la prossima stagione pretendono garanzie” .

“ Il Servizio Dialisi vacanze consente ogni estate a circa un centinaio di persone, provenienti dalla Penisola ma anche dall'estero, di scegliere la Sardegna come meta privilegiata , oltre a garantire un processo di inclusione dei pazienti in trattamento dialitico che concorre a rafforzare la rosa di servizi che la Gallura, territorio ad altissima vocazione turistica, riesce ad offrire ”, spiega Li Gioi.

“ Chi di competenza ha il dovere di attivarsi affinché la Asl di Olbia non perda questo servizio, che consenta ai pazienti dializzati di superare una difficoltà pratica e di gestire al meglio la patologia da giugno a settembre. - e conclude il consigliere pentastellato - L'anno scorso nei presidi di Olbia e La Maddalena sono state erogate circa trecentoventi prestazioni dialitiche. Numeri che raccontano esperienze umane delicate e che dobbiamo continuare a poter garantire ”.