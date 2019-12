Cerca di sedare una rissa ma viene accoltellato: migliorano le condizioni del 30enne ferito ad una festa

L’uomo è ricoverato al San Francesco di Nuoro, i Carabinieri sulle tracce del responsabile del grave gesto

Di: Alessandro Congia

Accoltellato alle 6.30 del mattino al torace e all’addome: i fendenti fortunatamente non hanno leso organi vitali. Migliorano le condizioni di Pasquale Zucca, il 30enne di Bitti ferito questa mattina al termine di una festa, in un locale in zona Gurumuru, a Bitti.

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, pare che Zucca sia intervenuto per sedare un litigio tra alcune persone, ma di fatto è spuntato fuori un coltello: la vittima è caduta a terra in una pozza di sangue. Immediato l’intervento del 118, Pasquale Zucca è stato accompagnato al nosocomio di Nuoro e secondo i medici le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ai Carabinieri della Compagnia di Nuoro spetta il compito di risalire al responsabile, il quale pare abbia le ore contate.