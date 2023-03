Cagliari. Incendio doloso in stabile occupato da migranti: nuovo alloggio per 15 di loro

Gli altri 15, privi di permessi, torneranno nei rispettivi Paesi

Di: Redazione Sardegna Live

L'esatta metà dei trenta migranti che occupavano lo stabile in Via Riva del Ponente, a Cagliari, distrutto ieri mattina dall'incendio doloso, stati ospitati in strutture del capoluogo e nei Cas.

In particolare 12 di essi, con il permesso di soggiorno in regola, sono stati ospitati in strutture di pertinenza comunale. Altri tre regolari richiedenti protezione internazionale sono stati condotti nei Centri di accoglienza straordinari gestiti dalla Prefettura.

Diversa la situazione per gli altri 15: tre sono stati accompagnati al Cpr per essere rimpatriati nel Paese d'origine, mentre ad altri 12 è stato consegnato il foglio di via per lasciare il territorio italiano entro una settimana.