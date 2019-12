Era scomparso da giorni, trovato il cadavere nelle campagne del Goceano

Anziano trovato senza vita in un pozzo

Di: Redazione Sardegna Live

Era scomparso da alcuni giorni Gesuino Falchi, 82enne di Bultei, il cui corpo senza vita è stato ritrovato questa sera in un pozzo nelle campagne del Goceano.

L'uomo, allevatore in pensione, viveva in una casa di campagna fra Bultei e Benetutti e il cadavere sarebbe stato rinvenuto non lontano dalla propria abitazione.

Sul posto stanno operando i carabinieri.

***Notizia in aggiornamento***