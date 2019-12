Cagliari, ecco la mappa dei cantieri comunali 2020

Truzzu: “Gran parte dei progetti sono già stati discussi e approvati in Giunta”

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e l’Assessora Gabriella Deidda hanno presentato la mappa dei cantieri comunali 2020 per un importo di circa 18 milioni di euro.

“Gran parte dei progetti sono già stati discussi e approvati dalla Giunta comunale – queste le parole di Truzzu -. “Tutte deliberazioni importanti, che permettono da un lato di avviare subito i lavori legati alle manutenzioni degli edifici pubblici, dei mercati, delle scuole, dei beni culturali e dall’altro dare il via a tutta una serie di opere che partiranno nella primavera 2020”.

Tra gli interventi che saranno attuati, la messa in sicurezza della via Campeda, “fondamentale – a detta del primo cittadino –per arrivare alla ultimazione degli interventi nella piscina di via Abruzzi”, la riqualificazione funzionale di viale Trieste (progettazione preliminare), la sistemazione dei costoni rocciosi di Santa Lucia e della Torre di “Perdusemini”, la realizzazione di due nuove aree da destinare a parcheggi e verde pubblico (via Cattaneo e via Bandello/Castiglione), la costruzione di oltre 1.000 nuovi loculi nel Cimitero di San Michele e il completamento dei lavori di urbanizzazione di “Barracca Manna”.

“La Giunta comunale – ha ricordato la Deidda – ha anche approvato una deliberazione per la progettazione degli interventi di riqualificazione degli alloggi ERP (Edilizia Pubblica Residenziale) di via Castelli, per complessivi 20milioni di euro”.