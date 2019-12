Bottigliata in testa ad un ragazzo, la Polizia individua e denuncia l’aggressore

Il video ha girato su YouTube, la vittima è un ragazzo con problemi psichici

Di: Alessandro Congia

Ragazzo picchiato e video postato in rete. La Polizia di Stato individua il responsabile. Era da alcuni giorni che stava circolando su You Tubeun video le cui immagini riprendevano un soggetto di circa quarant’anni, apparentemente con problemi psichici, il quale all’interno di un circolo privato veniva minacciato da un altro soggetto, colpito dallo stesso con una bottiglia di birra che teneva in mano e di seguito percosso, il tutto alla presenza di almeno altre quattro persone che assistevano alla scena senza impedire ciò che stava accadendo, mentre qualcuno, anzi, effettuava delle riprese con un telefono cellulare. Dalle immagini si evinceva senza ombra di dubbio che il fatto fosse accaduto a Cagliari.

Appena acquisito il video, i poliziotti della Terza sezione – Reati contro la Persona della Squadra Mobile ha avviato immediatamente l’attività investigativa, grazie alla quale è stata innanzi tutto identificata la vittima delle percosse, la quale aveva anche riportato un’evidente ferita alla testa. Si tratta di un quarantenne cagliaritano, noto agli Uffici della Polizia di Stato e con problemi di natura psichica.

Contemporaneamente la Polizia Postale di Cagliari aveva già provveduto a rimuovere dal web il video in questione, pubblicato lo scorso 23 dicembre tramite un account fittizio e che era stato intitolato “CHECCOGLIONE E LA BOTTIGLIA IN TESTA”.

Dall’analisi del filmato e a grazie ad una rapida ma intensa attività di indagine, la Squadra Mobile ha identificato l’autore del violento gesto. S. A. nato a Cagliari, classe 1988, è stato perciò deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni aggravate e violenza privata.