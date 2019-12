Muravera. Ha legato il cane all’auto e lo ha trascinato per diversi chilometri

Il proprietario del cane si è giustificato dicendo che l’animale non voleva salire in auto

Di: Redazione Sardegna Live

Ha maltrattato il suo cane e si è beccato una denuncia da parte dei carabinieri. Un uomo del Sarrabus ha legato una corda attorno al collo del suo meticcio nero di taglia media.

Poi fissato la fune a un gancio dell’auto e ha trascinato il povero cucciolo per diversi chilometri lungo la vecchia Orientale sarda che da Muravera conduce a San Vito.

Il conducente di un autobus ha visto la scena e il cane in difficoltà e ha quindi lanciato l’allarme al 112. I militari della compagnia di San Vito sono immediatamente intervenuti e hanno beccato l’uomo in flagranza di reato mentre maltrattava il suo amico a quattro zampe. L’uomo si è giustificato sostenendo che il cane si era rifiutato di salire in auto.

Il cucciolo è stato liberato e consegnato nelle mani di un veterinario che lo ha visitato. Il cane, era molto affaticato e ha riportato lesioni alle zampe.

Per il proprietario è invece scattata la denuncia per maltrattamenti.

Questo è il secondo episodio, nell’arco di pochissimi giorni, in cui si registrano maltrattamenti ai danni di animali. L’ultimo episodio risale a una settimana fa, a Oniferi, dove un ragazzo aveva legato e trascinato il cane con l’auto fino a ucciderlo.