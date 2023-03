Cagliari. Pasta fresca non tracciabile: multato e denunciato il titolare di una trattoria etnica

Sequestrati 14 chili di spaghetti e ravioli

Di: Alessandra Leo

Circa 14 chili di pasta fresca, spaghetti e ravioli, sottoposti a congelamento autonomo, sono stati sequestrati ieri a Cagliari, dai carabinieri del Nas, a seguito di una serie di controlli in orario serale nei ristoranti del capoluogo.

I militari hanno proceduto al sequestro dei prodotti in una trattoria etnica in quanto non erano stati indicati origine e provenienza, non rendendoli tracciabili nella filiera commerciale.

Gli alimenti potenzialmente a rischio sono stati messi a disposizione dell'autorità amministrativa e verranno destinati a usi non alimentari o distrutti.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un 44enne residente a Quartu Sant'Elena, è stato multato e denunciato.