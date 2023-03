Cagliari. Incendio in uno stabile occupato da migranti

In corso le indagini sulle cause: non si esclude dolo

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio all'alba di oggi all'interno dello stabile occupato da migranti in via Riva di Ponente, vicino al porto di Cagliari. Il rogo, di probabile natura dolosa, è divampato poco prima delle 6. Nessuno è rimasto ferito.

Da quanto si apprende, all'interno dello stabile c'erano al momento una quarantina di persone che sono scappate all'esterno.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, i carabinieri della Compagnia di Cagliari, gli agenti della squadra volante e i vigili urbani che si sono occupati della viabilità. Sul posto anche alcune ambulanze del 118.

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza lo stabile e stabilire con precisione le cause dell'incendio partito da rifiuti e masserizie che si trovavano all'interno.

Almeno metà della struttura è stata fortemente danneggia e probabilmente sarà dichiarata inagibile. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio e attendono la relazione dei vigili del fuoco per capire da dove è partito l'incendio e le cause.