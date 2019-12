Bomba carta contro la casa di due sorelle anziane, è allarme in via Podgora

Un fortissimo boato ha creato il panico a San Michele: non è la prima volta che accade, sempre ai danni delle due donne

Di: Alessandro Congia

Era già accaduto in passato, sempre ai danni delle due anziane, che abitano sole nella casa popolare, prese di mira da ignoti, che anche stanotte hanno pensato di agire collocando una bomba carta sul davanzale della finestra di casa loro.



Un fortissimo boato ha poi creato il panico generale nel quartiere popolare, in via Podgora: una delle due anziane si è sentita male per via del grande spavento ed è stato necessario l'intervento dei medici del 118.



Danni ingenti invece agli infissi per la deflagrazione della bomba carta, collocata da mani anonime nel cuore della notte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell'Aliquota Radiomobile Carabinieri, coordinati dal Capitano Stefano Martorana, ai quali è affidato ora il compito di risalire ai responsabili del gravissimo atto intimidatorio contro le due povere donne.