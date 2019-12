Gli auguri di Natale del cardinal Becciu: "Viviate il comandamento dell'amore"

Il porporato sardo dalla sua Pattada: "Sentiate il desiderio di far qualcosa di bello per gli altri"

Di: Pietro Lavena

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu è tornato nella sua Pattada per trascorrere il Natale in famiglia. "Viviate il comandamento dell'amore", questo il suo augurio per il 25 dicembre e per l'anno nuovo, "sentiate il desiderio di far qualcosa di bello per gli altri".

Becciu, che lo scorso anno è stato nominato da Papa Francesco prefetto della Congregazione delle cause dei santi, ripartirà presto per Roma ma conserva immutato il solido legame che lo unisce alla sua comunità e alla sua terra.

