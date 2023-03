Cagliari. All’esame della patente con “suggeritore” esterno, denunciato

Nei guai un 39enne bengalese scoperto dalla Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo tentativo a Cagliari di truccare l'esame per il conseguimento della patente di guida. A scoprirlo è stata la squadra mobile di Cagliari, che già in passato era intervenuta in situazioni simili facendo annullare le prove per i diretti interessati.

Per superare il quiz, un cittadino bengalese di 39 ani residente a Milano, in possesso di regolare permesso di soggiorno, si faceva suggerire le risposte da un complice attraverso un auricolare. L'uomo è stato denunciato per "presentazione di lavori opera di altri".

L'episodio è avvenuto giovedì: gli uomini della sezione criminalità diffusa della Mobile hanno tenuto sotto controllo l'aula dove lo straniero stava svolgendo la prova e, nascosti nella sala regia, hanno ripreso la scena con la collaborazione dei funzionari della Motorizzazione Civile. Il 39enne aveva inserito sotto la cuffia messa a disposizione dei candidati stranieri per comprendere le domande, un auricolare con il quale era collegato all'esterno con un complice che sentiva le domande e gli forniva le risposte.

Terminata la prova gli investigatori sono intervenuti interrompendo la sessione d'esame. Perquisendo il 39enne hanno trovato l'auricolare e il telefono cellulare sequestrando entrambi. Sono in corso le indagini per individuare il complice.