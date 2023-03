Quartucciu. Minacce di morte alla madre, poi aggressione ai carabinieri: arrestato 60enne

L'uomo pretendeva dall'anziana madre dei soldi: tempestivo l'intervento dei militari

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale un 60enne di Quartucciu con pregiudizi di polizia a carico.

Intorno alle 12.45 la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha ricevuto una telefonata in cui veniva riferito che in via Ostro era in corso un dissidio. I militari giunti sul posto hanno accertato che effettivamente un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica e identificato nel 60enne, poco prima aveva minacciato di morte l’anziana madre nel caso in cui non gli avesse consegnato del denaro.

Secondo quanto riferito, alla vista degli uomini dell'Arma l’uomo ha iniziato ad ingiuriarli e ha colpito uno di loro, ma è stato immediatamente immobilizzato e dichiarato in arresto. Condotto presso gli uffici dell’Arma, è stato poi trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che avverrà nella mattinata odierna.