Osini. Colonnina del gas in fiamme: evacuate nella notte alcune abitazioni

Dopo un lungo intervento le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, intorno all'1.15, una Squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lanusei è intervenuta nel comune di Osini per un incendio che ha interessato una colonnina del gas della rete cittadina.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state particolarmente complicate a causa delle difficoltà ad intercettare la tubazione di adduzione. In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni adiacenti.

Le operazioni si sono concluse all'alba con l'intercettazione della perdita e la messa in sicurezza del sito. Al termine delle operazioni le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Jerzu e i tecnici della Italgas.