La fortuna sotto l'albero: a Carbonia vinti 100mila euro al Superenalotto

La vincita nella storica tabaccheria di via Gramsci

Di: Redazione Sardegna Live

La fortuna era pronta a comparire sotto l'albero per lo scommettitore che ha vinto 100.000 euro al Superenalotto nell'ambito dell'iniziativa Natale 100x100, attività legate all'estrazione del 21 dicembre con in palio 100 premi garantiti, appunto, da 100.000 euro.

Uno dei premi è toccato al fortunato giocatore che ha fatto visita due giorni fa alla ricevitoria tabaccheria di viale Gramsci di Carbonia, aperta da 60 anni.

Non si conosce il nome del vincitore che, per il momento, non si sarebbe neppure presentato in ricevitoria per reclamare la somma vinta.