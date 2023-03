Ordigno a Sos Enattos, Saiu: “Nessun passo indietro su progetto Einstein Telescope"

"Su Sos Enattos andiamo avanti più convinti che mai"

Di: Redazione Sardegna Live

"Su Sos Enattos andiamo avanti più convinti che mai, confermando tutti gli impegni presi per rafforzare la candidatura della Sardegna al progetto Einstein Telescope. L’evenienza che questo gesto possa essere stato messo in atto contro la sua realizzazione suscita sdegno, ma non ci farà arretrare di un passo”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, in merito al all’ordigno rinvenuto oggi all’ingresso della ex sito minerario di Lula.

“Il progetto scientifico dell’ET riveste un’importanza strategica per la nostra regione e per l’Italia, chiunque voglia impedirne la realizzazione va contro l’interesse di tutti i sardi e non ha cuore il futuro della nostra Isola. Davanti a questo gesto ignobile non posso che esprimere la mia più profonda vicinanza al sindaco di Lula e a tutta la comunità. Ringrazio le forze dell’ordine impegnate sul caso, nella speranza che si possa fare chiarezza al più presto”.