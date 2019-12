Il sindaco più amato della Sardegna in giro per Cagliari: l'incontro coi cittadini e gli auguri di Natale

L'ultimo esilarante sketch di Alessandro Pili, il sindaco di Scraffingiu

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Scraffingiu ha incontrato i cittadini cagliaritani, questo pomeriggio, in una via Manno affollata per le ultime compere prima del Natale. Saluti, battute e selfie per il sindaco più amato della Sardegna.

L'ultimo esilarante sketch di uno straordinario Alessandro Pili che nel corso del 2019, grazie anche alla collaborazione con l'agenzia Produzioni Artistiche Vadilonga, è stato il re delle piazze dell'Isola con i suoi spettacoli all'insegna del divertimento.

IL VIDEO