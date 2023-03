Comunali: in Sardegna si vota il 28 e 29 maggio

Le elezioni si terranno due settimane dopo la data nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio, due settimane dopo la data fissata a livello nazionale. Il via libera è arrivato dal vertice di maggioranza convocato dal governatore Christian Solinas proprio per decidere la data delle prossime comunali.

Al tavolo i coordinatori delle forze politiche che sostengono la Giunta di centrodestra e i responsabili dei partiti a livello territoriale dei due Comuni al voto sopra i 15mila abitanti, Assemini e Iglesias. In totale nell'Isola andranno alle consultazioni 38 Comuni.