Alghero. Ponte Serra. Conoci incontra i residenti di Mamuntanas: “Preservare la sicurezza pubblica”

Tra le priorità anche la sistemazione della strada Tanca Farrà

Di: Antonio Caria

Questa mattina, il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha incontrato una delegazione dei residenti di Mamuntanas che, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di una protesta per i continui disagi che sta causando la chiusura del Ponte Serra.

A Porta Terra, l'Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru , il dirigente del settore Ingegner Giovanni Balzano e il Responsabile del Procedimento, geom. Giovanni Salvatore hanno spiegato lo stato delle pratiche.

Il primo intervento riguarda la sistemazione dei tiranti di sostegno. A questo proposito è stato pubblicato il terzo avviso pubblico per l'affidamento delle opere in via d'urgenza, dopo i primi due tentativi andati deserti, per un importo di 30mila euro. Iniziato anche l’iter per la seconda opera in programma, che riguarderà il consolidamento del ponte con oltre 200mila euro di lavori e per cui si attende il parere della Soprintendenza.

Nel frattempo si interviene per la sistemazione della viabilità alternativa, quella che porta a Mamuntanas per la zona di Tanca Farrà, già sistemata nei mesi scorsi ma attualmente in condizioni precarie a causa delle frequenti piogge che hanno creato diverse e pericolose buche nella carreggiata sterrata. Condizioni, queste, che preoccupano i residenti, e per le quali l’Amministrazione Conoci L'Amministrazione si è atitvata per la copertura delle buche e per il livellamento della sede stradale.