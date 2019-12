Via libera alla Task force sulle pratiche Argea. Coldiretti Sardegna: “Risultato Storico”

Cualbu: “Dato ascolto alle imprese sarde”

Di: Antonio Caria

Tante le pratiche Argea ancora da sbrigare. Numeri allarmanti erano venuti fuori nei giorni sia dopo le audizioni nella quinta commissione regionale, sia dalla stessa assessora Gabriella Murgia. Una soluzione deve essere trovata al più presto: nei giorni forse un via libera unanime importante dall’aula di Via Roma per una task force accelerare l'istruttoria delle pratiche agricole arretrate.

A commentare positivamente questo traguardo raggiunto è anche Coldiretti Sardegna: “Finalmente si è dato ascolto alle imprese agricole che da tempo lamentano questi ritardi che stanno creando gravi problemi”, queste le parole del presidente di Battista Cualbu

“Per una volta si sono lasciate da parte le divisioni politiche per trovare insieme la soluzione ad un problema annoso – ha aggiunto il direttore Luca Saba -. Adesso è fondamentale dare gambe e rendere operativa immediatamente la task force£.

L’appello di Coldiretti Sardegna, che ha parlato di risultato è “Che la Giunta possa disegnare obbiettivi e cronoprogamma in modo da verificare periodicamente l’efficienza della task force”.