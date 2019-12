Furti in appartamento: i consigli della Questura

"Non comunicare a persone sconosciute l’intenzione di andare in ferie, evitando ad esempio di pubblicizzare il fatto tramite i social network"

Di: Redazione Sardegna Live

Statisticamente il periodo delle festività natalizie vede un incremento del numero di furti in appartamento, ciò è dovuto alle numerose partenze per le vacanze o al fatto che molti trascorrono gran parte delle giornate lontani da casa, lasciando quest’ultima incustodita.

Seguire alcuni semplici consigli può quindi essere utile a prevenire l’increscioso fenomeno e ad evitare di trovar brutte sorprese al rientro dalle vacanze; in particolare sarebbe utile:

- Chiudere la porta di casa a chiave;

- Non comunicare a persone sconosciute l’intenzione di andare in ferie, evitando ad esempio di pubblicizzare il fatto tramite i social network, in quanto di sovente sono monitorati anche da malintenzionati;

- Lasciare le chiavi di casa solo ad amici fidati o a parenti stretti, affinché ogni tanto accedano nell’appartamento e facciano capire che è abitato;

- Lasciare una luce o un piccolo elettrodomestico acceso, come ad esempio la radio o la tv, funziona come deterrente;

- Instaurare un buon rapporto coi vicini di casa, affinché possano vigilare anche il vostro appartamento;

- Qualora si notino persone sospette che si aggirano nei pressi della vostra abitazione, chiamare subito il 113, una Volante sarà sempre pronta ad intervenire;

- Evitare di conservare gli oggetti di valore in luoghi scontati, la prima stanza che i ladri prendono di mira è la camera da letto, che viene puntualmente messa a soqquadro da chi cerca gli oggetti di valore ivi custoditi;

- Ove possibile dotare la propria abitazione di un portoncino blindato e di finestre con doppio vetro o, ancor meglio, installare un impianto di video-sorveglianza.

Qualora malauguratamente si rimanga vittima di un furto, è importante adottare alcune precauzioni che si mostreranno utili nel corso delle indagini.

Innanzitutto, laddove ci si renda conto che la porta di casa è stata forzata, è importante evitare di entrare nell’abitazione, i malintenzionati, infatti, potrebbero essere ancora all’interno della stessa, pertanto, in questi casi è opportuno chiamare subito il 113.

Al fine di facilitare il ritrovamento e il riconoscimento degli oggetti rubati può essere di grande aiuto fotografare e catalogare gli oggetti di valore; infine, si ricorda sempre di non conservare in casa grosse somme di denaro, di duplicare i documenti più importanti e, qualora possibile, di stipulare una polizza assicurativa che possa coprire tali eventi.