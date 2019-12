Forte vento in Sardegna: nel nuorese 62 interventi dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco nuoresi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati complessivamente 62 interventi nella provincia, riconducibili quasi nella totalità ad eventi provocati dalle averse condizioni climatiche.

Infatti, il forte vento, che ha interessato la Sardegna nelle ultime ore, ha provocato l’abbattimento di alberi e ramaglie. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nella messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 43 e 24.

In particolare, si segnala l’intervento a seguito di un incendio sviluppatosi in prossimità del depuratore di Tortolì, dove la squadra locale dei Vigili del Fuoco ha lavorato alcune ore per estinguere le fiamme divampate tra canneti e sterpaglie.

L’opera dei soccorritori è valsa a scongiurare il danneggiamento delle infrastrutture dell’impianto di depurazione cittadino.