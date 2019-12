Olzai. Asia salvata dai vigili del fuoco

Il piccolo bracco stava inseguendo una preda

Di: Redazione Sardegna Live

Asia soccorsa e tratta in salvo grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

Il cane questa mattina era impegnato in una battuta di caccia insieme al suo padrone in località Sa Ruxi, nel territorio comunale di Olzai. Il bracco all’improvviso ha adocchiato la preda e l’ha inseguita per diversi metri.

Nella foga però il cane si è infilato in un cunicolo scavato nella roccia ed è rimasto intrappolato.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco di Nuoro che hanno operato per circa quattro ore prima di riuscire a portare in salvo Asia e riconsegnarla al padrone.