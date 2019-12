Capodanno a Belvì, nel locale del Cas il gran cenone e musica live con i Rosters

Appuntamento con il gusto e con la musica rock blues per salutare il nuovo anno

Di: Redazione Sardegna Live

Esplode la festa del Capodanno a Belvì. Per la notte di San Silvestro imperdibile il gran cenone in programma presso il locale del Cas in via Manno. Per l'occasione un ricco menù fatto di una varietà di antipasti, orecchiette ai funghi porcini e zafferano, fregola sarda allo scoglio. E ancora agnello in umido alle spezie di montagna, filetto di orata e gamberi gratinati. Una nota di dolce sarà garantita dallo sfizioso Pan Nocciolato Dolciaria Arangino e dal gustoso panettone Sabores Antigos. Ad accompagnare le portate i rinomati vini del Mandrolisai e bibite per tutti.

Il costo del cenone è di 50 euro per gli adulti, 25 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e 10 euro per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

La festa proseguirà poi con il freedrink aperto anche a chi non partecipa al cenone. La lunga nottata sarà animata dalla musica live dei Rosters con sonorità rock e blues.

Per info e prenotazioni chiamare entro il 26 dicembre al 350 066 83 79, o inviare una mail a ccnbelvi@tiscali.it